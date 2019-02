Jusqu’à 100 km/h en tracteur à gazon sur la glace

Crédit photo : Journal Saint-François - Archives Pierre Langevin

Le Grand Prix de tracteurs à gazon sur glace de Saint-Zotique mettra en compétition des engins qui pourraient atteindre 100 km/h, le 23 février.

Cinq catégories de tracteur à gazon seront en piste et les plus puissantes peuvent atteindre des vitesse impressionnantes.

Une trentaine de machines sont attendues sur la piste glacée située à l’arrière du Karting Saint-Zotique. Des compétiteurs de la région, mais d’aussi loin que Gatineau, Sherbrooke et Québec pourraient rivaliser sur la piste.

La piste ovale serait dans une condition idéale. Des bénévoles la travaillent depuis un mois et aucune bosse n’encombre le circuit.

Le boxeur Francis Lafrenière agit comme porte-parole de l’événement. Le People’s champ sera sur place à partir de midi.

Une course des médias aura lieu à 15 h et impliquera des journalistes de la région. Une course amicale sur des engins avec des pneus lisses.

L’admission au site est fixée à 5 $ par personne. Les courses ont lieu entre 11 h et 16 h.