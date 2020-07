La clinique de dépistage mobile de Châteauguay est ouverte à tous

La clinique de dépistage mobile prévue aujourd’hui (le jeudi 16 juillet) à Châteauguay n’est finalement pas réservée aux résidents de la Montérégie-Ouest, a indiqué la Ville de Châteauguay en fin d’après-midi hier.

«Dans le but de permettre à un maximum de gens de se faire tester, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) nous a informés cet après-midi que la clinique mobile de dépistage de la COVID-19 prévue le jeudi 16 juillet au Centre 55+ sera ouverte à tous, et non pas seulement ouverte aux résidents de la Montégérie-Ouest comme cela avait été initialement annoncé», a mentionné Éric Laparé, conseiller aux communications à la Ville de Châteauguay.

La semaine dernière, deux cliniques de dépistage mobile ont eu lieu sur le territoire de Mercier. La première était ouverte à tous. Les quelque 600 places disponibles s’étaient envolées en quelques heures. La seconde était réservées aux résidents de la Montérégie-Ouest.

Selon les informations de la Ville de Mercier, 1 141 personnes ont été testées lors des deux journées de dépistage mobile. Douze d’entre elles ont reçu un résultat positif, indique la Ville.

«Selon les informations dont nous disposons, ce taux d’environ 1 % de cas positifs est commun pour ce type de clinique , a souligné la mairesse de Mercier, Lise Michaud.

Depuis le mois de mars, 30 000 tests ont été faits sur le territoire de la Montérégie-Ouest.

À lire aussi : Une nouvelle adresse pour l’unité mobile de dépistage au Quartier DIX30