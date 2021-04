La clinique de vaccination de Candiac complète pour les deux prochaines semaines

Il n’est plus possible de se faire vacciner contre la COVID-19 à la clinique de Candiac avant le 22 avril, selon une vérification effectuée par Le Reflet le mardi 6 avril sur le site Web de prise de rendez-vous. Par la suite, une cinquantaine de plages horaires par jour sont accessibles.

À lire aussi: VIDÉOS – Au cœur de la vaccination à la clinique de Candiac

Des doses sont également administrées dans certaines pharmacies de la région, précise le portail Clic santé, où il faut se rendre pour réserver l’heure désirée. Deux d’entre elles, soit le Pharmaprix du boul. Jean-Leman et la pharmacie du magasin Costco, à Candiac, ont des disponibilités cette semaine pendant certaines journées. Autrement, toutes les autres pharmacies participantes affichent complet d’ici les deux prochaines semaines.

La Direction de santé publique de la Montérégie a ouvert la vaccination aux personnes de 60 ans et plus, nées en 1961 ou avant, s’ajoutant ainsi à Laval et Montréal, entre autres. La Montérégie est la troisième région du Québec en termes de citoyens vaccinés, alors que près de 225 000 d’entre eux ont reçu une première dose. Montréal et la Capitale-Nationale la devancent.

Les personnes de 60 ans et moins étant aux prises avec une malade chronique, ainsi que les travailleurs essentiels de tous âges, suivent dans l’ordre de priorité de la vaccination. Le ministre de la Santé et député provincial de La Prairie Christian Dubé a d’ailleurs fait savoir ce matin sur Twitter que ceux-ci allaient pouvoir être reçus «bientôt».