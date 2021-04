La CMM suggère d’acheter avec Québec des terrains dans le boisé Châteauguay-Léry

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) suggère d’acheter avec le gouvernement du Québec cinq lots appartenant à des propriétaires privés dans le boisé Châteauguay-Léry.

Le comité exécutif du regroupement de 82 villes a adopté une résolution à cet effet à sa séance du 25 mars. Selon ses termes, le coût ne devrait pas dépasser 6 M $. La CMM payerait 33 % du coût et Québec 67. Le geste permettra d’augmenter le pourcentage de milieux naturels protégés sur le territoire de la Communauté et ainsi de contribuer à l’atteinte de la cible de protéger 17 % de son territoire d’ici 2031, fait valoir la CMM.

Les terrains concernés se trouvant à Léry, le conseil municipal de Châteauguay a demandé à la CMM, le 19 avril, d’ajouter des lots situés dans cette municipalité.

L’achat des terrains appartenant à des propriétaires privés visent à conserver le boisé pour éventuellement en faire un grand parc nature. Un souhait des élus de la région et de la vaste majorité de la population.

Sociofinancement

Le maire de Léry Walter Letham a d’ailleurs émis l’idée de lancer une campagne de sociofinancement pour contribuer à l’acquisition des lots. En entrevue au Soleil de Châteauguay, il a fait part qu’il avait approché Héritage Saint-Bernard à cet égard.

Les gens de l’organisme voient l’initiative d’un bon œil mais prônent d’attendre. « Nous trouvons que ce pourrait être une option intéressante, mais peut-être pas à cette étape du projet », indique Marie-Hélène Dorais, porte-parole d’Héritage Saint-Bernard. Son directeur général Luc L’Écuyer et Dominic Gendron, directeur à la protection et à l’aménagement du territoire, voient dans la décision de la CMM matière à patienter. « À notre avis, cette nouvelle est très positive et il serait souhaitable de laisser ces acteurs travailler pour que le dossier de protection du corridor vert chemine au sein du gouvernement, affirment-ils. La mise en place d’une telle structure serait peut-être plus durable et solide qu’une campagne de financement. Ceci dit, un Gofundme pourrait certainement venir boucler un montage financier ultérieurement tout en créant un sentiment d’appartenance au sein de la population. »