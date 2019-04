La députée et ministre McCann reçoit la population

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Danielle McCann, députée de Sanguinet et ministre de la Santé et des Services sociaux, et son équipe ont reçu une centaine de personnes, dont des élus municipaux, à l’occasion de l’inauguration officielle de ses bureaux, les 5 et 6 avril.

Les invités ont pu aborder des sujets de santé et d’autres qui leur tiennent à cœur.

Le bureau de Mme McCann est au 55, rue Saint-Pierre, bureau 115, à Saint-Constant.

Elle est épaulée par Geneviève Rousseau, directrice de bureau, Mélanie Pinel, adjointe administrative, et Maurice Lando, attaché politique spécialiste d’agriculture.

Pour joindre le bureau: 450 632-1164.