La légende de la Toyota Supra reprend vie en NASCAR

Article par Olivier Beaulieu

C’est officiel, la Toyota Supra fera un retour en piste dès 2019! Elle participera à la NASCAR Xfinity Series au Daytona International Speedway le 16 février prochain. N’est-ce pas excitant?

Ed Laukes, vice-président du groupe Marketing, Division Toyota déclare que « la remise en production de la Supra est une formidable nouvelle, mais maintenant, cette voiture légendaire va également faire son retour dans les sports motorisés américains. D’un point de vue commercial, il est important d’avoir une voiture de course qui incarne le dynamisme et le caractère des modèles de la marque qui sont exposés en salle de montre. C’est ce que nous pensons avoir réalisé avec la Supra, et nous espérons que les amateurs de course automobile du monde entier se réjouiront de ses futurs succès sur la piste. »

La Supra de compétition destinée à la série NASCAR a été développé en partenariat avec ses divisions Toyota Racing Development (TRD) et Calty Design Research. Depuis 2017, les deux divisions ont travaillé de pair en ce qui a trait à l’ingénierie. On s’est efforcé de conserver une ligne directrice entre le modèle de production et sa version de course dans le but d’offrir une grande expérience de conduite aux consommateurs.

Pour la petite histoire, la Supra a participé à plusieurs courses au Japon et en Amérique au cours de la décennie 1980. Elle a dominé plusieurs courses du circuit, mais on se souviendra surtout de sa présence aux 24 Heures du Mans au cours des années 1990, peu avant sa disparition du catalogue de Toyota.

En ce qui concerne la version de production, on sait que l’utilisation de la fibre de carbone assurera une extrême légèreté au véhicule et que la voiture sera développée en partenariat avec BMW, car on utilisera la même plate-forme que la Z4. Certains médias automobiles croient que cette version recevra une motorisation six cylindres de 3,0 litres turbocompressé dont la puissance se situerait autour de 340 chevaux et 369 lb-pi. La voiture serait pourvue d’une boîte automatique à huit rapports et elle se détaillerait aux alentours de 65 000 $ selon ces mêmes médias.