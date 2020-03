La MRC de Roussillon satisfaite du budget provincial

Le préfet de la MRC de Roussillon et maire de Delson, Christian Ouellette, se dit satisfait du budget 2020-2021 du gouvernement du Québec, présenté mardi. Celui-ci est orienté vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation aux changements climatiques, la mobilité et le développement des régions.

Le projet de tramway Longueuil-La Prairie annoncé il y a une semaine, duquel se réjouissait M. Ouellette, se retrouve en priorité au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030.

«Mes collègues du Conseil des maires et moi-même effectuerons les représentations attendues afin d’étendre cette mobilité bien au-delà de La Prairie, qui est la ville la plus à l’est de notre territoire», explique M. Ouellette.

«Si nous voulons être attractifs, performants et que nos concitoyens aient une belle qualité de vie, ces perspectives passent en grande partie par la mobilité est-ouest de La Praire jusqu’à Châteauguay: le tramway reliant Longueuil à La Prairie, l’axe 132 et l’élargissement de l’autoroute 30 entre les autoroutes 10 et 15», ajoute-t-il.

97,5 M$ en cinq ans

Selon la mairesse de Mercier, Lise Michaud, l’accompagnement des entreprises sur le territoire représente l’autre clé pouvant favoriser le succès d’une région. Cette dernière accueille de façon favorable l’injection des 97,5 M$ sur cinq ans en ressources aux MRC.

«Considérant notre mission, à la MRC de Roussillon, en matière de développement économique et la volonté de mettre sur pied plusieurs projets régionaux comme celui d’un projet d’incubateur-accélérateur, cette enveloppe s’avère une très bonne nouvelle», dit-elle.