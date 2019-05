La MRC de Roussillon soutient Les tisanes TheHealtea

La MRC de Roussillon annonce qu’elle prêtera 45 000$ à l’entreprise de Saint-Mathieu, Les tisanes TheHealtea inc., pour qu’elle poursuivre sa croissance dans le domaine de la production des tisanes glacées.

L’argent provient des Fonds locaux d’investissement. Cette décision tombe sous le sens, selon Josyane Desjardins, directrice du développement économique à la MRC de Roussillon.

«Le secteur agroalimentaire est l’un des créneaux de développement prioritaire pour la MRC», justifie-t-elle.

Le maire de Delson et président du Comité d’investissement commun de la MRC de Roussillon, Christian Ouellette, l’appuie.

«La transformation agroalimentaire est le 3e secteur manufacturier qui représente 10% des entreprises industrielles de la MRC et crée 600 emplois, explique-t-il. Ainsi, l’appui d’une entreprise de ce secteur d’activité s’inscrit directement dans la stratégie de soutien aux entreprises du territoire.»

Tisanes naturelles

En 2018, Les tisanes TheHealtea ont remporté la finale locale du Défi OSEntreprendre dans la catégorie bioalimentaire. L’entreprise avait d’ailleurs fait l’objet d’un article dans Le Reflet à ce sujet.

Fondée en 2017, la compagnie a développé des tisanes glacées biologiques, sans caféine, naturelles à 100% et légèrement sucrées au sirop d’érable, embouteillées en format individuel et distribuées notamment dans des épiceries bios telles Avril, par la chaîne de restauration Copper Branch. Elles sont aussi disponibles chez Métro et IGA ainsi que dans des dépanneurs.

«D’autres créneaux de distribution sont en cours de discussion actuellement», affirme la MRC.