La Prairie fait connaître les heures d’ouverture de ses bureaux pour les Fêtes

La Ville de La Prairie a annoncé les heures d’ouverture de ses bureaux administratifs pour le temps des Fêtes.

Les services administratifs prendront une pause du 24 décembre au 3 janvier inclusivement. Le reste du temps, l’accès aux bâtiments municipaux demeure accessible sur rendez-vous seulement, mais tous les services sont offerts par téléphone au 450 444-6600 et par courriel à info@ville.laprairie.qc.ca.

Pour le patinage libre à l’aréna de la Ville, les réservations sont obligatoires. Les plages horaires vont comme suit: du 17 au 23 décembre, du 27 au 30 décembre et du 3 au 10 janvier de 11h à 12h, de 13h à 14h et de 14h30 à 15h30.

La Ville invite les citoyens à consulter son site Web pour savoir quand les patinoires et buttes à glisser seront ouvertes. Les chalets de parc seront accessibles uniquement pour utiliser les salles de bains et enfiler les patins, et non pour se réchauffer. Les places seront limitées.

Quant à la bibliothèque Léo-Lecavalier, elle sera ouverte pour le prêt de livres sans contact du 17 au 19 décembre, les 22 et 23 décembre, les 29 et 30 décembre et du 5 au 9 janvier. Les heures d’ouverture varient; celles-ci sont énumérées sur le site Web de la Ville.

Du côté de l’écocentre temporaire, il sera accessible les 18 et 19 décembre, du 21 au 24 décembre, du 28 au 31 décembre ainsi que du 4 au 9 janvier, mais les heures d’ouverture varient. Il est obligatoire de réserver avant de s’y rendre.

«C’est vrai, cette année, on ne se rassemblera pas autour d’un bon repas, on ne se fera pas la bise en se souhaitant de joyeuses Fêtes, mais ce n’est que partie remise! lance le maire, Donat Serres. L’an prochain, nous n’aurons que plus de choses à partager.»

«J’invite les citoyens à respecter les consignes de prévention, malgré tout ce que cela peut représenter. Reposez-vous, amusez-vous et profitez des activités et des services que la Ville a mis en place pour vous», ajoute-t-il.

