La Prairie installe un conteneur vert temporaire

Comme elle n’a pas reçu son conteneur conçu spécialement pour la récupération du verre à la fin octobre comme prévu, la Ville de La Prairie a installé un conteneur vert temporaire afin que les citoyens puissent tout de même recycler leur verre.

Celui-ci est situé à côté de la caserne d’incendie, sur le boul. Taschereau, au même endroit où sera placé le nouveau conteneur lorsqu’il aura été livré.

Les citoyens peuvent donc dès maintenant aller déposer leurs bouteilles, pots et bocaux de verre de toutes les couleurs et toutes les formes. Ceux-ci ne doivent pas avoir de couvercle, de capsule ni de bouchon. Aucune vaisselle, qu’il s’agisse de verres, de coupes ou d’assiettes, n’est acceptée. Il est également interdit d’y mettre des pots de fleur, des ampoules et des miroirs.