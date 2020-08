La Prairie permet la possession de poules urbaines

Les Laprairiens en résidence unifamiliale isolée pourront désormais avoir des poules dans leur cour. Les membres du conseil municipal ont adopté un règlement à cet égard lors de la séance du 17 août.

Un maximum de trois poules par terrain est permis dans les zone autorisées.

Les résidents qui souhaitent en acquérir doivent dans un premier temps se munir d’un permis dont le coût est fixé à 25$ et d’un permis pour la construction du poulailler et son enclos extérieur, également à 25$. Plusieurs règles doivent aussi être respectées.

Selon le document disponible sur le site Web de la Ville, les poules doivent provenir d’un couvoir certifié, être vaccinées et être âgées de plus de quatre mois. Celles-ci doivent notamment avoir de l’eau fraîche et de la nourriture adéquate au maintien d’une bonne santé quotidiennement.

Le poulailler

Le poulailler, où les poules doivent être gardées en permanence, ne peut pas être implanté sur un terrain sans bâtiment principal, dans une zone à risque d’inondation ou dans la rive d’un cours d’eau. Il ne doit pas non plus être visible à partir de la voie publique.

Fabriqué de bois, il doit assurer une bonne ventilation, être conforme aux besoins des animaux et les protéger du soleil et du froid. Il doit également être recouvert au moins à moitié d’une toiture étanche.

Par ailleurs, il est nécessaire de l’entretenir adéquatement, afin qu’aucune odeur ne soit perceptible à l’extérieur des limites du terrain où il se trouve.

Les autres caractéristiques qui doivent être respectées pour la conception du poulailler sont disponibles sur le site Web de la Ville.

La Prairie est la deuxième ville du territoire, après Saint-Constant en juin, à adopter un tel règlement.

Amendes

Si le propriétaire des poules contrevient aux règles, il sera passible d’une amende de 250$ à 750$ s’il s’agit d’une personne physique, et de 500$ à 1500$ dans les autres cas.