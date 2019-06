La Prairie rend hommage à trois citoyens

Trois Laprairiens ont signé le livre d’or de la Municipalité, le 3 juin. Ils se sont démarqués en posant un geste significatif.

Le 6 février, Rosalie Rioux, 13 ans, s’est portée au secours de Marguerite Arseneault, directrice de la Maison des Aînés de La Prairie. Celle-ci avait chuté sur la glace. L’adolescente s’est enquise de son état et l’a aidée à se relever.

Le 12 mars, Steve Ruest circulait sur la route 104 lorsqu’il a été témoin d’un grave accident. Il n’a pas hésité à extirper les deux victimes du véhicule en flammes, au péril de sa vie.

Louis-Simon Bergevin a pour sa part été honoré pour ses accomplissements sportifs sur la scène provinciale dans plusieurs disciplines (patinage artistique, hockey et soccer). En patinage artistique, il a été notamment couronné champion provincial en simple en 2016, 2018 et 2019, en plus de remporter des médailles en couple.