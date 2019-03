La région compte 2 400 personnes de plus, selon le décret de population

Crédit photo : Depositphotos

Le plus récent décret de population du gouvernement du Québec fait état d’une augmentation de plus de 2 400 personnes dans la région par rapport à 2018.

Des 7 villes desservies par Le Reflet, c’est Candiac qui connaît l’augmentation la plus marquée en chiffres absolus avec un ajout de 943 habitants, lui permettant de frôler la barre des 22 000 résidents. C’est une croissance de 4,4%.

Saint-Constant suit avec 520 habitants de plus comparé au même décret l’an passé. Les autres Villes sont en-dessous des 300 personnes de plus. Sainte-Catherine est celle dont la population connaît la plus faible augmentation avec 53 personnes supplémentaires. En pourcentage, c’est aussi la Ville qui connaît la plus faible croissance, soit 0,3%. En comparaison, Saint-Mathieu obtient 11,7% de croissance.

Aucune Ville de la région ne connaît de diminution.

Pour appliquer des lois et règlements

Divulguées par Québec, les données de population servent de référence pour l’application des lois et des règlements ainsi que pour la gestion des programmes gouvernementaux, informe le ministère des Affaires municipales sur son site web. Le dénombrement est basé sur des estimations faites par l’Institut de la statistique du Québec en date du 1er juillet 2018.

«Les décrets de population ne doivent pas être utilisés pour un suivi historique de la population des municipalités, que ce soit à des fins d’analyse démographique ou d’aménagement du territoire», avise-t-on.

Décret de 2019 par Villes

Population Décret 2018 Augmentation

Candiac 21 990 21 047 943 (4,4%)

Saint-Constant 28 613 28 073 520 (1,9%)

La Prairie 25 604 25 322 282 (1,1%)

Delson 7 902 7 650 252 (3,3%)

Saint-Mathieu 2 313 2 071 242 (11,7%)

Saint-Philippe 6 886 6 776 110 (1,6%)

Sainte-Catherine 17 279 17 226 53 (0,3%)