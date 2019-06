La série Faits divers 3 tournée à Saint-Constant

Les téléspectateurs reconnaîtront sans doute un peu le décor de la télésérie Faits divers 3, puisque certaines scènes ont été tournées dans la région.

L’équipe de tournage a été vue dans le stationnement du Quartier de la gare à Saint-Constant et de l’animalerie Aqua tropicale, les 3 et 4 juin.

Ce n’est pas la première fois que celle-ci tourne dans la région, puisque la maison canadienne adjacente au Motel Sainte-Catherine constitue la demeure de l’enquêtrice de la Sûreté du Québec jouée par Isabelle Blais (Constance) et de sa soeur dans la série dramatique. Dans cette fiction, le décor est campé à Mascouche.

Intrigue et comédiens

La nouvelle saison comprendra six épisodes d’une heure qui seront diffusés cet automne sur l’Extra de Tou.tv.

L’univers éclaté imaginé par l’auteure Joanne Arseneau reprendra vie cette fois dans une intrigue «digne d’un film de science-fiction», indique le communiqué de presse envoyé aux médias.

«Constance et ses collègues devront démystifier quatre meurtres faisant le pont entre des univers tout aussi saugrenus les uns que les autres: l’ufologie, la sexstorsion, un groupe de musique has been et des masturbateurs de dindons», est-il écrit.

Émile Proulx-Cloutier, Patrick Hivon, Fred Eric Salvail et Guy Nadon notamment sont de retour dans la série aux côtés d’Isabelle Blais. Les nouveaux venus, quant à eux, sont entre autres Brigitte Lafleur, Stéphane Demers et Daniel Brière.

