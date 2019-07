La SQ met en garde contre les vols par distraction dans les stationnements

La Sûreté du Québec (SQ) met en garde la population contre le stratagème de vol par distraction dans les stationnements de magasins à grande surface.

Le stratagème consiste à ce qu’un ou des suspects entrent en contact avec une personne et tentent de la distraire, afin de commettre un vol sur elle ou dans son environnement immédiat. Les suspects ciblent l’argent, les cartes financières et les documents d’identité.

Les moyens de distractions employés peuvent varier. Par exemple, on vous interpelle alors que vous êtes à pied. On vous propose un bijou en le mettant sur vous et on profite de l’occasion pour voler des objets dans votre sac à main ou sur vous.

Des voleurs pourraient aussi vous interpeller en prétextant que vous avez échappé de l’argent. Lorsque vous procédez à la vérification de votre portefeuille, le suspect dépose le billet de banque «prétendument manquant» sur votre portefeuille et subtilise une ou des cartes financières.

La SQ donne aussi en exemple un voleur qui vous interpelle que vous êtes au volant de votre voiture stationnée, prétextant avoir besoin d’aide en vous présentant une carte routière, ou en vous montrant un billet de banque au sol ou un portefeuille que vous auriez prétendument échappé. Dès que vous sortez du véhicule, un complice entre alors du côté passager pour subtiliser vos cartes de paiement, par exemple dans un sac à main laissé à la vue.

Conseils

La Sûreté du Québec donne quelques consignes de sécurité afin d’éviter de se retrouver dans ce genre de situation.

Si vous êtes interpellé par un inconnu à pied :

sachez que vous n’avez aucune obligation d’interagir avec un inconnu;

gardez une bonne distance avec le demandeur;

Prenez connaissance de votre environnement (y a-t-il d’autres personnes autour de vous?);

Validez la demande;

Ne laissez pas l’inconnu vous toucher sous aucun prétexte;

Ne jamais exposer son portefeuille ou tout autre objet personnel devant un inconnu.

Son insistance vous fait craindre pour votre sécurité? Alertez un gardien de sécurité, communiquez avec votre service de police ou signalez votre besoin d’aide à une personne présente auprès de vous.

Si vous êtes interpellé par un inconnu au volant de votre véhicule :

Demeurez dans votre véhicule, verrouillez vos portières et baissez légèrement votre vitre;

Prenez connaissance de votre environnement (y a-t-il d’autres personnes autour de vous?);

Validez la demande (êtes-vous en possession de tous vos effets personnels?);

Dans le doute, sachez que vous n’avez aucune obligation d’interagir avec un inconnu. Proposez-lui de vous remettre l’objet à travers l’ouverture de la vitre de votre portière. En cas de refus d’obtempérer, questionnez-vous car c’est probablement une arnaque.

Son insistance vous fait craindre pour votre sécurité? Klaxonnez pour attirer l’attention ou quittez les lieux. Communiquez avec votre service de police et pour toute urgence, composez le 911

(Source : Sûreté du Québec)