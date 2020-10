La vocation du terrain de l’ancienne carrière à La Prairie change

L’affectation du terrain de l’ancienne briqueterie Briques Meridian, à La Prairie, passera d’«industrielle lourde» à «multifonctionnelle structurante». Le conseil des maires de la MRC de Roussillon a adopté le règlement à l’unanimité, lors de sa séance du 30 septembre.

L’entrée en vigueur du règlement est prévue en décembre à la suite «d’un avis favorable de la part du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation», écrit la MRC dans un communiqué.

Ce changement vise à «éviter que la vocation actuelle industrielle lourde demeure, puisque c’est une affectation dont personne ne veut», soutient le maire de La Prairie, Donat Serres, ajoutant que toutes les options d’aménagement restent ouvertes.

Le processus de consultation publique entamé en janvier se poursuivra afin de déterminer l’avenir du secteur.

«D’ici la fin de l’année, nous allons poursuivre cette démarche et inviter les citoyens à la présentation de toutes les options d’aménagement possibles de ce site, design et implications financières à l’appui, afin qu’ils soient informés et prêts pour l’étape suivante, soit l’élaboration des critères de sélection pour le choix des options de développement», ajoute-t-il.

Ce nouveau règlement «ne remplace en rien le règlement de contrôle intérimaire (RCI) 190 déjà en vigueur», assure le préfet de la MRC et maire de Delson, Christian Ouellette.

Le RCI 190 interdit «tous travaux de remblai et de déblai, toute nouvelle utilisation du sol, toute nouvelle construction».