L’activité «Café avec un policier» à La Prairie

La Régie Intermunicipale de police Roussillon invite les citoyens de La Prairie à venir avec eux dans le cadre de l’événement Café avec un policier.

Quand: le 27 juin 2019

Heure: de 10h à 12h

Lieu: Charcuterie Campagnard, au Marché des jardiniers au 1200, chemin de Saint-Jean à La Prairie

Café avec un policier se veut une rencontre informelle qui permet aux policiers et aux citoyens de se réunir dans un espace neutre, favorable au dialogue. Cette activité a pour but de permettre à tous de discuter librement de divers sujets de sécurité publique et des préoccupations qui touchent les membres de la communauté.

De plus, il s’agit d’une opportunité pour renforcer les relations entre les citoyens et les policiers, qui se rencontrent habituellement dans des situations d’urgence qui suscitent beaucoup d’émotions. Avec Café avec un policier, les citoyens pourront faire de plus ample connaissance avec les policiers de la Régie dans une atmosphère conviviale.

(Source: Régie intermunicipale de police Roussillon)