Lancement de l’album de Marie Claudel Chénard au MUSO

Crédit photo : (Photo - LePigeon)

L’auteure-compositrice-interprète Marie Claudel Chénard propose un spectacle-événement au MUSO pour le lancement de son premier album.

Ne parle pas aux étranges se veut un premier disque complet et suit Charmant fiel, un mini-album proposé en 2016 sous son pseudonyme MCC. Sa plus récente glatte, co-réalisé par Jean-Philippe Levac et Jesse Mac Cormack laisse une grande place aux guitares.

La résidente de Salaberry-de-Valleyfield offrira une performance avec musiciens le 10 septembre au MUSO (21, rue Dufferin, Salaberry-de-Valleyfield). Un événement de type 5 à 8 au cours duquel le public pourra se procurer l’album sous format CD ou vinyle.