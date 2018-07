L’Aston Martin Cygnet ressuscite avec un V8 de 430 chevaux

Article par Olivier Beaulieu

Le Festival de Goodwood est l’hôte de bien des dévoilements, mais aussi de la mise sur piste de drôles de projets. Cette année, les spectateurs ont pu voir en piste une Aston Martin Cygnet équipée d’un moteur V8 développant 430 chevaux et un couple de 361 lb-pi. Pardonnez mon petit rire!

Vous avez bien lu! La division Q du manufacturier anglais a reçu la commande spéciale de ressusciter la peu populaire Cygnet, mais cette fois-ci avec le moteur qui propulsait la génération précédente de la Vantage S. Rien de moins!

En quelques points, la Cygnet est mue par un moteur de 4,7 litres et ne pèse que 1 375 kg, lui conférant un ratio poids/puissance de 3,20 kg/ch. Plusieurs éléments mécaniques ont été empruntés à la Vantage S comme la composition du châssis, les étriers, le système de freinage, les composantes électriques ainsi que la boîte de vitesses. Cette composition unique lui permet d’atteindre 96 km/h (0-60 mi/h) en seulement 4,2 secondes! Disons que cette édition diverge du modèle initial qui générait quelque 97 chevaux!

Initialement, l’Aston Martin Cygnet était une version à peine retravaillée de la Toyota iQ, bien que passablement plus luxeuse. On l’avait intégré dans les rangs d’Aston Martin alors que le manufacturier devait se conformer à certaines règles environnementales. Mais avec moins de 200 autos vendues entre 2012 et 2013, nul besoin de vous dire pourquoi la production a cessé abruptement.

David King, vice-président des opérations du manufacturier, affirme que « la V8 Cygnet démontre le côté ludique des consommateurs ainsi que de la marque. C’est également un excellent exemple du talent de l’équipe d’ingénierie de la compagnie. […] Je suis certain que cette voiture amusera et excitera les spectateurs lorsqu’ils la verront et l’entendront sur la piste du Festival of Speed ». On n’a cependant donné aucun indice quant à la valeur de cette demande spéciale. Cela dit, le résultat est intéressant. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo, la V8 Cygnet est surprenante!