EN VIDÉO – Le calme plat dans les magasins à grande surface à Candiac

La frénésie qui s’est emparée des supermarchés à grande surface au cours des 24 dernières heures s’est considérablement calmée, a constaté Le Reflet vendredi après-midi.

Le Journal s’est d’abord rendu au Costco à Candiac, assailli hier par des clients venus faire leurs emplettes. Exception faite des étagères destinées aux cargaisons de papier de toilette et de mouchoirs qui étaient vides, des tablettes généralement bien remplies attendaient les clients, a-t-on remarqué. La viande et le pain se faisaient toutefois plus rares.

Comme bien des Canadiens l’ont fait au cours des derniers jours, les clients se succédaient devant les employés du Costco, afin de savoir si de nouveaux paquets de papier de toilette allaient être bientôt disponibles.

«J’ai pourtant vu un client avec trois emballages dans son panier!» s’obstinait une dame après qu’un employé lui ait répondu par la négative.

Aucune file pour entrer dans le commerce ne se profilait vers 14h, tandis que le temps d’attente aux caisses était relativement court.

Les journalistes du Reflet ont ensuite traversé au Walmart à Candiac, où les tablettes étaient assez dégarnies, notamment dans les rangées de bouteilles d’eau, de légumes en conserve, de pains et de viande. Même constat dans les sections de produits hygiéniques. Miracle! Une dizaine de paquets de papier de toilette étaient toujours disponibles pour les clients qui se pressaient de mettre la main sur l’une de ces denrées rares.

La tournée s’est conclue au IGA où là aussi le calme régnait dans l’enceinte. Hormis la pénurie de papier de toilette qui touche aussi le commerce, les tablettes étaient garnies.

Bilan

Bilan final au terme d’une heure de tournée dans les commerces: une personne ayant un masque, trois portant des gants et beaucoup de lingettes désinfectantes distribuées aux entrées.

Au sujet de la tendance à se précipiter dans les supermarchés pour faire des réserves, le premier ministre François Legault a rassuré les citoyens en réitérant qu’aucune pénurie de nourriture n’est à prévoir, puisque les épiceries continueront d’être approvisionnées.