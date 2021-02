Le conjoint d’Haly est décédé

Un peu plus de trois mois après être entré d’urgence à l’hôpital à la suite d’un arrêt cardiaque, le conjoint d’Haly (nom de famille), Carl Lalancette, est décédé le 23 janvier. La meilleure amie d’Haly, Véronique Chouinard, a pris de nouveau la parole afin de remercier tous ceux qui ont contribué à la collecte de fonds et soutenu la famille ces derniers mois.

Grâce à la campagne Go Fund Me, 8 000$ en plus de plusieurs dons en services avaient été amassés. Comme Haly avait cessé de travailler et faisait des aller-retours à l’hôpital pour être au chevet de son conjoint, en plus de s’occuper de ses cinq enfants, chaque don a joué un grand rôle.

«Les dons ont été très utiles, surtout pour le gaz et l’épicerie, dit Mme Chouinard. Même s’il arrive une catastrophe dans la vie, tu ne peux pas arrêter de nourrir tes enfants. Les fonds commencent toutefois à diminuer; il a fallu qu’elle paie le service funéraire, qui coûte 2 500$.»

Il est toujours possible de faire des dons à la famille, précise-t-elle également.

Les deux femmes tenaient à tenir les citoyens au courant du décès de Carl. «On leur doit bien ça», affirme Mme Chouinard.

«Haly dit qu’elle n’aurait jamais été capable de se dédier à 100% à son chum, la tête tranquille, si ça n’avait pas été des dons, ajoute-t-elle. Elle dit qu’elle ne trouvera jamais les mots pour remercier les gens d’avoir contribué à sa tranquillité d’esprit.»

Changement d’hôpital

Au début de décembre, Le Reflet racontait l’histoire d’Haleema Rashid, qui travaille dans un organisme en santé mentale à La Prairie et dont la vie a été chamboulée, le 25 octobre. Son conjoint, atteint de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), s’était effondré dans la salle de bain à sa sortie de la douche. À la mi-décembre, les médecins de l’Hôpital Charles-LeMoyne répétaient à la femme de 45 ans qu’il n’y avait plus rien à faire et qu’ils devaient le débrancher. Elle avait toutefois décidé de le faire transférer à l’Hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu.

«Là-bas, les médecins et infirmières ont été merveilleux, affirme Véronique Chouinard. Quand Carl est arrivé, ils ont tout de suite établi un plan de match pour trouver ce qu’ils pouvaient faire pour qu’il aille mieux.»

À Saint-Jean, la famille a appris que M. Lalancette était atteint d’une autre maladie.

«On savait qu’il ne s’en sortirait pas, mais on ne savait pas combien de temps il avait, explique Mme Chouinard. Haly commençait à penser à l’amener à la maison parce qu’il ne voulait pas décéder à l’hôpital.»

À la fin de janvier, Carl a attrapé une pneumonie qui a été fatale.

Carl Lalancette

Carl Lalancette avait 46 ans. Il laisse notamment dans le deuil sa conjointe Haleema Rashid, ses deux enfants ainsi que ses cinq beaux-enfants.