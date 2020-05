Le député de La Prairie Christian Dubé remet des masques aux usagers du transport en commun

De nombreux représentants du monde politique et du secteur des transports en commun ont pris part à une distribution de couvre-visages à la clientèle du transport collectif, vendredi matin, à proximité de la billetterie métropolitaine du Terminus Longueuil–Université-de-Sherbrooke.

Parmi eux se trouvaient le député de Vachon Ian Lafrenière, le directeur général du Réseau de transport de Longueuil (RTL) Michel Veilleux, le ministre responsable de la Montérégie et député de La Prairie Christian Dubé, la mairesse de Longueuil Sylvie Parent, le député de La Pinière Gaétan Barrette, la députée de Marie-Victorin Catherine Fournier et le président du conseil d’administration du RTL et conseiller municipal de Longueuil Jonathan Tabarah.