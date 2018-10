Le député sortant Alain Therrien : «C’est fini pour moi la politique»

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

EXCLUSIF – Alain Therrien a annoncé qu’il tournait un trait définitif sur la vie politique après avoir concédé la victoire à la caquiste Danielle McCann dans Sanguinet, lors de son discours au resto-bar M à Sainte-Catherine, le 1er octobre.

«C’est fini pour moi la politique», a lâché l’homme de 52 ans élu à deux reprises dans la circonscription depuis 2012.

En entrevue privée avec Le Reflet par la suite, il a expliqué qu’il retournera en janvier à la pratique de l’enseignement à temps au Cégep André-Laurendeau à LaSalle et possiblement à l’Université du Québec à Montréal. D’ici là, il s’accordera du temps avec son épouse et ses quatre enfants.

Le député sortant affirme avoir «tout donné» pendant cette campagne électorale et qu’il n’aurait pas pu faire plus.

«Malheureusement, il y a des choses qu’on ne contrôle pas. Les gens ont décidé de se débarrasser des libéraux ce soir et, nous, on n’était pas l’option. Et c’est pour ça qu’on n’est plus là», a-t-il affirmé au micro.

Il a également lancé une flèche envers le gouvernement Legault.

«Quatre ans de la CAQ. Si vous trouvez que Trump est drôle…», a-t-il mentionné avec dépit sans terminer sa phrase.

Alain Therrien a également pris le temps de remercier les bénévoles pour leur implication, dont plusieurs personnellement. Dans la salle, de nombreuses personnes avaient les yeux rougis.

«Vous avez fait un travail extraordinaire. Vous êtes la plus belle machine de politique que j’ai vue dans ma vie», a-t-il dit.

«J’ai vécu une expérience inoubliable en politique et une carrière riche en émotions.» -Alain Therrien, député sortant battu

M. Therrien a également eu un bon mot pour le maire de Saint-Constant Jean-Claude Boyer et le conseil municipal «sauf un». Le maire et des conseillers étaient d’ailleurs sur place.

«On est chanceux d’avoir un maire comme lui à Saint-Constant, a louangé M. Therrien à propos de M. Boyer. On devrait l’encadrer.»

Le député sortant reconnaît qu’il

Péquiste et souverainiste dans l’âme

M. Therrien a profité du micro pour refaire sa profession de foi envers le Parti québécois et la souveraineté.

«J’ai le PQ au fond de moi et je serai toujours fidèle à mes amis, à mon parti, à mon pays», a-t-il mentionné après avoir aussi lancé «Vive le Québec libre! Vive l’indépendance!».

Grand orateur à l’Assemblée nationale, il croit avoir été la preuve qu’un «député qui n’a pas la langue de bois a aussi sa place» en politique.

Selon lui, son héritage est d’avoir permis une antenne de cégep à Saint-Constant, mais aussi d’avoir osé faire des revendications auprès du gouvernement pour la région.

Résultats préliminaires