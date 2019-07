Le futur de Bentley s’annonce avec le concept EXP 100 GT

Article par Guillaume Rivard

Bentley fête son 100e anniversaire en 2019, un exploit que très peu de compagnies automobiles ont accompli. En guise de célébration, le prestigieux fabricant anglais a dévoilé aujourd’hui sa vision des voitures de luxe du futur.

Le concept Bentley EXP 100 GT essaie de nous montrer à quoi ressembleront les modèles de grand tourisme en 2035. Alimenté par quatre moteurs électriques qui génèrent un couple tout juste supérieur à 1 100 livres-pied, il accélère de 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes et atteint une vitesse de pointe de 300 km/h.

En conservant un poids relativement léger de 1 900 kilogrammes, le véhicule allège le fardeau de la batterie, qui peut alors procurer une autonomie d’environ 700 kilomètres. Bentley affirme qu’avec les batteries du futur qui auront cinq fois plus de densité énergétique, une voiture comme l’EXP 100 GT pourra se recharger à 80% en seulement 15 minutes.

À propos, Bentley a annoncé le mois dernier que tous ses modèles offriront une version électrique d’ici 2023 et qu’une première Bentley entièrement électrique suivra vers 2025.

Une vraie beauté

Tout en muscle et en élégance, l’extérieur de ce concept présente la direction stylistique qu’entend prendre la marque à l’avenir. Il est long de 5,8 mètres, large de 2,4 mètres et construit avec un mélange d’aluminium et de fibre de carbone, en plus d’arborer des garnitures en cuivre. Incroyable mais vrai, les portières mesurent deux mètres de large et s’articulent vers le haut pour atteindre près de trois mètres.

À cela s’ajoutent des éléments optiques et des roues au design spectaculaire, une lunette arrière ultra inclinée ainsi qu’une calandre et une figurine Bentley illuminées à l’avant.

Un habitacle aussi intelligent que luxueux

Les artisans de Bentley se sont visiblement surpassés en créant ce concept. Par exemple, le motif des broderies sur les tissus et les cuirs s’agence avec celui du grain des boiseries naturelles. D’autre part, le toit vitré innove avec ses prismes qui recueillent la lumière ambiante et la transmettent dans l’habitacle à l’aide de fibres optiques.

Des commandes rotatives faites d’aluminium et de cuivre se marient à plusieurs écrans numériques et à un système de réalité augmentée pour former l’interface homme-machine. Un assistant personnel doué d’intelligence artificielle s’anime par le biais de cristaux illuminés sur la console centrale, tandis qu’un éclairage ambiant personnalisable permet de transformer le décor selon l’humeur du moment ou l’environnement extérieur.

Qui plus est, la Bentley EXP 100 GT comprend des sièges biométriques adaptables pouvant être configurés de trois manières différentes, dépendamment si le propriétaire conduit ou se fait conduire. Car, oui, cette voiture peut être entièrement autonome. Des capteurs biométriques surveillent la température, la position des passagers et les conditions environnantes pour offrir le summum du confort en tout temps.

Le développement durable fait également partie des priorités des concepteurs. On retrouve notamment du bois vieilli de 5 000 ans et infusé de cuivre, une peinture extérieure faite d’écorces de riz recyclées, un revêtement en similicuir organique à 100%, des tapis en laine de mouton provenant de fermes anglaises et des surfaces en coton brodées.

On pourrait s’éterniser sur les caractéristiques sophistiquées de la Bentley EXP 100 GT, mais terminons en montrant cette courte vidéo qui fait un merveilleux survol du concept :