Le grand chef de Kahnawake est décédé

La communauté de Kahnawake est en deuil. Le grand chef Joseph Tokwiro Norton est décédé subitement à l’âge de 70 ans, ce vendredi 14 août vers 20 h 30, a confirmé le conseil de bande de Kahnawake par voie de communiqué.

«Il a fait une chute plus tôt aujourd’hui et il était dans un état critique à son arrivée à l’hôpital. Sa famille était à ses côtés au moment de son décès», informe le conseil de bande. Cette nouvelle a créé une onde de choc dans le conseil de bande ainsi que dans la communauté Mohawk, alors qu’il était présent lors d’une réunion du conseil il y a cinq jours.

«Bien qu’il avait eu des ennuis de santé récemment, il s’attendait à une guérison complète et il continuait de participer aux dossiers politiques importants à Kahnawà:ke», fait savoir le conseil Mohawk.

Il aura été le grand chef de Kahnawake pendant 27 ans. Il a été élu à la tête du conseil de bande pour la première fois en 1982. Il y est resté jusqu’en 2004 au moment où il s’était retiré. M. Norton a également été monteur de charpentes métalliques avant de s’engager en politique et entraîneur pour l’équipe sénior de la crosse à Kahnawake.

Pendant la crise d’Oka en 1990, il a défendu les intérêts de sa communauté. Pour le conseil de bande, l’apport de M. Norton est bien plus grande que celle pendant la fameuse crise d’Oka.

«Sous sa gouverne, Kahnawà:ke a grandi dans plusieurs domaines, particulièrement au niveau du développement économique et dans sa bataille pour récupérer des terres et de la juridiction de Kahnawà:ke», souligne le conseil de bande.

Il était connu comme étant une voix forte pour sa solidarité autochtone, sa détermination et sa résistance. Il a toujours travaillé pour l’avancement de la gouvernance autochtone.

«Nous partageons la peine que vit la communauté en ce temps difficile», conclut le conseil de bande.

Les messages de sympathie se multiplient depuis l’annonce de son décès dont la mairesse de Montréal Valérie Plante et l’ancien maire de Montréal Denis Coderre. À l’échelle locale, le maire de Châteauguay Pierre-Paul Routhier et la députée de Châteauguay MarieChantal Chassé ont offert leurs condoléances à la famille. «Au nom de tous les Châteauguoises et Châteauguois, le maire de Châteauguay, monsieur Pierre-Paul Routhier, transmets au Grand Chef Joe Norton, à sa famille et à toute la communauté de Kahnawake, ses pensées les plus sincères», peut-on lire sur la page Facebook de Vision Châteauguay.

«J’offre mes plus sincères condoléances à la famille du grand chef Joe Norton ainsi qu’à la communauté de Kahnawake. j’ai vraiment apprécié la collaboration que nous avions établie depuis mon arrivée en post. Allez en paix M. Norton», a commenté MarieChantal Chassé.