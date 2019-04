Le Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ 2020 présenté au Salon de l’auto de New York

Article par Michel Deslauriers

L’AMG GLC 63 S 4MATIC+ a été introduit pour le millésime 2018, et il obtient déjà une mise a jour pour 2020.

Présenté au Salon de l’auto de New York aux côtés du Mercedes-Benz GLS redessiné ainsi que de la nouvelle Mercedes-AMG CLA 35, le GLC 63 conserve la même motorisation qui l’a aidé à signer un record de tour sur la portion Nordschleife du célèbre circuit Nürburgring en Allemagne. Elle consiste d’un V8 biturbo de 4,0 litres développant 503 chevaux et un couple de 516 livres-pied, une boîte automatique à neuf rapports et un rouage intégral 4MATIC+.

Le GLC 63 – toujours disponible en carrosseries VUS et Coupé – arbore des blocs optiques et des feux arrière redessinés avec un éclairage à DEL plus détaillé, en plus de nouvelles jantes de 21 pouces en option et une nouvelle couleur extérieure, mais le reste du design extérieur est inchangé.

Le gros changement se situe plutôt dans l’habitacle, où l’ancien système multimédia COMAND peu convivial est remplacé par le nouvel interface MBUX, qui propose également une puissante reconnaissance vocale et gestuelle ainsi qu’un écran tactile de 10,25 pouces. Le conducteur obtient aussi un nouveau volant et une instrumentation entièrement numérique sur un affichage de 12,3 pouces. MBUX comprend également la fonctionnalité AMG TRACK PACE qui enregistre des données de performance sur un circuit fermé.

Une autre nouveauté, c’est le système AMG DYNAMICS avec quatre modes (Base, Advanced, Pro et Master) travaillant de concert avec le système de conduite AMG DYNAMIC SELECT (avec réglages Slippery, Comfort, Sport, Sport Plus, Race et Individual) et le programme de stabilité électronique afin de rehausser le comportement routier du véhicule.

Le Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ 2020 devrait être en vente cet automne. Les prix n’ont pas encore été annoncés, mais l’édition 2019 du VUS GLC 63 se détaillait à partir de 90 500 $ avant les frais de transport et de préparation, alors que le Coupé GLC 63 était disponible à partir de 92 300 $.