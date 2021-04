Le port du masque obligatoire à l’extérieur pour les groupes de deux

Québec oblige désormais le port du masque à l’extérieur dans les zones rouges et orange. Les personnes seules ou qui demeurent à la même adresse sont toutefois exemptées de cette mesure.

D’autres exceptions concernent des personnes assises, donc immobiles, à 2 mètres de distance. Les gens qui pratiquent la baignade et autres sports aquatiques n’ont pas à porter de couvre-visage.

Le masque doit être porté pour la pratique de sports tels le golf ou le tennis. «Un couvre-visage doit être porté par toute personne, de 10 ans et plus, en tout temps et pour la durée complète de toute activité de loisir ou de sport à laquelle participent des occupants de plus d’une résidence privée ou de ce qui en tient lieu», ont été informées les fédérations sportives.

En point de presse le mardi 13 avril, Dr Horacio Arruda a expliqué que la présence de variants et la très grande transmissibilité ont amené la mise en place de cette nouvelle mesure.

«L’objectif n’est pas d’écoeurer les gens, mais de les protéger, a dit le directeur national de la santé publique. Dans ce contexte-là, on considère que le préjudice de porter le masque versus la protection qu’il peut apporter faut la peine.»