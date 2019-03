Le «séducteur fraudeur» arrêté de nouveau

Crédit photo : Crédit photo : Service de police de l'agglomération de Longueuil

Présent le 21 mars au palais de justice de Longueuil afin de recevoir sa sentence, Marc Soulières a de nouveau été arrêté. Celui que l’on surnomme le «séducteur fraudeur» aurait violé plusieurs de ses conditions de remise en liberté et aurait récemment fait au moins une nouvelle victime.

L’homme de 35 ans a escroqué plus d’une vingtaine de personnes entre 2005 et 2017. Son stratagème consistait la plupart du temps à contacter des femmes sur les réseaux sociaux pour les inviter au restaurant. Au moment de payer la facture, il alléguait avoir oublié son portefeuille et demandait à la victime de régler l’addition en échange d’un chèque provenant d’une tierce personne.

Le fraudeur leur disait d’encaisser le chèque, de garder le montant de la facture de restaurant et de lui remettre la balance en argent. Les chèques étaient cependant sans fonds.

Il avait expliqué à la Cour qu’il était aux prises avec des problèmes de drogue et de jeu depuis de nombreuses années. Les dettes contractées par sa consommation l’auraient poussé vers le crime.

Rappel

Soulières a été arrêté pour la première fois en juillet 2017, mais les accusations avaient été abandonnées. Il avait cessé son stratagème durant quelques mois avant de reprendre ses activités criminelles en janvier 2018. De janvier à avril, l’homme de Longueuil aurait fait quatre victimes avant d’être arrêté par les autorités. Il fait face à 13 accusations de fraude et 4 de vols.

Il a suivi une thérapie comportementale à l’automne dernier et a entrepris depuis peu de rembourser ses victimes.

Le 15 janvier, Soulières a plaidé coupable à la kirielle d’accusations qui pesaient contre lui. Il devrait prochainement être de retour en cour pour recevoir sa sentence.