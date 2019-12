L’entreprise Pro circuit organise une 4e guignolée

Pour une quatrième année, l’entreprise Pro circuit à Delson s’implique dans la communauté en organisant une guignolée. La collecte se fera jusqu’au 18 décembre, alors que la distribution dans la région aura lieu le lendemain.

Des organismes à qui seront remis les dons s’ajoutent à chaque édition, se réjouit Véronique Moniz, directrice générale de l’entreprise. Elle ajoute que c’est son objectif.

Cette année, la maison d’hébergement l’Égide, l’Unité communautaire de mesures d’urgence de la Montérégie (UCMU), le Club des copains et le projet boîte à chaussures récolteront denrées et objets dans le quartier industriel à Delson, entre autres.

Mme Moniz souligne l’engouement des entreprises qui participent à la guignolée.

«Nous avons distribué un nombre de boîtes plus élevé cette édition-ci, ce qui veut dire que leurs clients et employés font confiance à notre guignolée et comptent participer de manière encore plus active, ce qui nous rend très fiers», affirme-t-elle.

Plus que des denrées

L’entreprise se dit consciente que les gens sont sollicités en ce temps de l’année. Elle souhaite donc trouver des moyens de donner autre chose que des denrées, qu’elle récolte tout de même, mais souhaite aussi récolter d’autres objets. Par exemple:

-Des vêtements chauds;

-Des couvertures, draps et serviettes;

-Tout ce qui peut meubler un appartement (petits appareils, vaisselle et ustensiles) ;

-Produits de pharmacie;

-Produits d’entretien ménager.

Pro circuit invite les citoyens à aller porter leurs dons directement à l’entreprise située au 225, rue Industrielle à Delson. Celle-ci est ouverte du lundi au jeudi, de 9h à 17h, ainsi que le vendredi, de 9h à 15h30.

À lire aussi:

Une vingtaine d’entreprises ont participé à la guignolée de Pro circuit en 2018