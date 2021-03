Les 65 ans et plus peuvent maintenant se faire vacciner partout au Québec

Après l’avoir été à Montréal, la vaccination est dorénavant ouverte aux individus âgés de 65 ans et plus, a annoncé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, sur les réseaux sociaux, le 19 mars.

Un rendez-vous doit être pris sur le site Web quebec.ca/vaccinCOVID. Il est conseillé à ceux qui sont dans l’impossibilité de le faire en ligne ou qui éprouvent des difficultés à demander l’aide d’un proche ou d’appeler au 1 877 644-4545.

En Montérégie, «plus de 112 562 Montérégiens ont été vaccinés. Nous sommes très satisfaits de voir que les gens répondent massivement à l’invitation», fait savoir la directrice de la Santé publique de la région par voie de communiqué.

Elle ajoute que les vaccins nous donnent espoir de retrouver une vie normale.

Néanmoins, elle affirme que «malgré les assouplissements qui ont été apportés récemment aux consignes en zone rouge, il faut quand même faire preuve de prudence et suivre les consignes de la santé publique compte tenu de la présence des variants sur le territoire, particulièrement dans la région de Montréal».

Le ministre de la Santé vacciné

M. Dubé a lui-même reçu sa première dose du vaccin, le 18 mars, au Palais des congrès de Montréal. Il s’agit du Covishield par AstraZeneca, a-t-il également partagé sur les réseaux sociaux.

«Je me sens très bien et je remercie nos excellentes équipes sur le terrain», a-t-il ajouté.