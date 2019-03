Les élus de Saint-Constant ajusteront leur salaire

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Les élus de la Ville de Saint-Constant annoncent qu’ils ajusteront leur rémunération, à la suite d’un changement imposé par le gouvernement du Canada. Ils présenteront une motion en ce sens, à l’occasion de la séance du conseil le 19 mars, à 19h30, au Pavillon de la biodiversité.

À l’instar des élus de Candiac et Sainte-Catherine, le maire Jean-Claude Boyer et les conseillers ont vu leur compte de dépenses devenir un avantage imposable en 2019. «Cette mesure provoque un recul de la rémunération globale des élus municipaux et provinciaux partout au pays. Pour pallier ce changement, de nombreuses villes ont pris la décision d’ajuster leur salaire de base», indique la Ville par voie de communiqué. Le montant de l’augmentation sera dévoilé le 19 mars.