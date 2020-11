Les enchères de Noël du Reflet et Gravité Média sont de retour

À la recherche d’un cadeau de Noël local tout en posant une bonne action? Gravité Média, qui possède entre autres Le Reflet, est de retour avec ses enchères de Noël en ligne au profit du Complexe le partage. Un total de 23 lots sont offerts d’ici le 13 décembre. Que le plus offrant l’emporte!

Julie Voyer, PDG de Gravité Média, à Candiac, invite la population à faire preuve d’une plus grande générosité, particulièrement cette année.

«La COVID-19 a bouleversé toutes nos vies. Plein de gens vivent des moments difficiles. Des personnes ont perdu leur emploi. D’autres travaillent moins. Certaines ont retrouvé du boulot, mais sans gagner le même salaire. Ils sont des milliers qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts en ce moment. Il est de notre responsabilité d’aider notre prochain.»

Deux fois plus de lots

Grâce à la générosité de nombreux commerçants, artisans et personnalités connues, on compte 23 lots en 2020, soit plus de double de ceux offerts l’an passé. Le grand public est invité à miser, puisqu’il y en a pour tous les goûts et à des prix de départ variés. Cent pour cent des sommes recueillies seront remises au Complexe le partage, qui œuvre auprès des plus démunis sur l’ensemble du territoire.

L’an dernier, la première édition des enchères de Noël du Reflet et de Gravité Média, a permis de remettre plus de 2100$ au Complexe le partage.

Fin des enchères

Les enchères se termineront le dimanche 13 décembre. Les lots fermeront à l’heure annoncée, à moins qu’une mise ne soit effectuée dans les cinq minutes et moins avant la fermeture prévue. Dans ce cas, l’enchère se poursuivra pour une période de 5 minutes supplémentaires et ainsi de suite s’il y a au moins une nouvelle mise. Le lot sera fermé s’il n’y a plus de mise après 5 minutes continues. Il sera alors accordé au plus offrant.

Les lots devront être payés par virement bancaire et récupérés à nos bureaux au plus tard le 18 décembre à 16h.

Comment participer?

-Pour participer à une enchère, cliquer sur le lien menant à la page de celle-ci.

-Dans la section «Laisser un commentaire», inscrire son nom et sa mise. À noter qu’il faut respecter la mise de départ. P.S. : Les lecteurs doivent être inscrits sur le site pour commenter en ligne. Advenant que ça ne soit pas le cas, il suffit de quelques instants pour ce faire, le temps d’entrer votre nom et adresse de courriel.

Les 23 lots aux enchères