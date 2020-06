Les plaisanciers devront respecter les règles de sécurité nautique ainsi que les consignes sanitaires

Nautisme Québec, Cartebateau.com, la Société de sauvetage du Québec et Transports Canada s’unissent dans le cadre de la Semaine québécoise de la sécurité nautique, tenue du 16 au 22 juin, afin de sensibiliser les plaisanciers à la sécurité nautique et au maintien des consignes mises en place pour contribuer à limiter les risques de propagation de la COVID-19.

Au chapitre des décès liés à la navigation plaisance, on pourrait tracer le portrait récurrent suivant: des hommes de 35 à 64 ans ne portant pas de vêtement de flottaison approuvé, naviguant sur des plans d’eau intérieurs dans de petites embarcations motorisées de moins de 6 mètres.

Parmi les plaisanciers qui se sont noyés, plus de 75% ne portaient pas leur gilet de sauvetage approuvé ou le portaient inadéquatement.

Voici quelques rappels importants pour assurer votre sécurité et celle des plaisanciers sur les plans d’eau pendant la saison de navigation.

Veillez à ce que toutes les personnes à bord portent adéquatement un gilet de sauvetage approuvé ou un vêtement de flottaison individuel homologué qui est convenablement ajusté et en bon état.

Ayez conscience des risques liés aux eaux froides.

Ne conduisez pas un bateau avec les capacités affaiblies par la drogue, l’alcool ou une combinaison des deux.

Ayez avec vous une preuve de compétence.

Respectez les autres personnes qui se trouvent sur l’eau, dans l’eau et à proximité de votre embarcation.

Prévoyez l’imprévu et dressez une liste de vérification avant le départ pour vous assurer que le bateau a du carburant, fonctionne bien et que l’équipement de sécurité est à bord, en bon état et facile d’accès.

En raison de la pandémie en cours, le gouvernement du Canada rappelle aux Canadiens qu’ils devraient limiter leurs activités de plaisance non essentielles dans les eaux côtières canadiennes non arctiques (eaux au sud du 60e parallèle), ainsi que dans les lacs et les rivières.

(Source: Nautisme Québec)