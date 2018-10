Les producteurs laitiers manifestent à Delson

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Plus de 70 producteurs laitiers de la Montérégie se sont réunis devant le bureau du député libéral de La Prairie Jean-Claude Poissant, à Delson, le vendredi 12 octobre en après-midi, pour dénoncer le nouvel Accord États-Unis – Mexique – Canada (AEUMC).

Des représentants des Producteurs de lait de Montérégie-Ouest ont rencontré le Secrétaire parlementaire du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ainsi que la députée de Châteauguay-Lacolle Brenda Shanahan avant de prendre la parole devant les agriculteurs en colère.

«On est choqué et enragé. On a l’impression de s’être fait mentir et d’avoir été trahi. Ce n’est pas ce qu’on attendait de notre gouvernement», a lancé André Séguin, premier vice-président de l’organisation.

«Vous êtes venus nous porter un message et nous allons le porter à Ottawa. Je sais que vous n’êtes pas satisfaits de cette entente. Vous avez l’appui des consommateurs», a notamment répondu Jean-Claude Poissant aux nombreuses critiques entendues.

«Je suis déçu que le gouvernement ait laissé tomber si facilement face aux États-Unis», a indiqué au Reflet Stéphane Bazinet, producteur laitier à la Ferme Bayel à Saint-Isidore.

À propos des producteurs laitiers

Le secteur laitier de la Montérégie-Ouest génère un PIB de 285,3 M$ et plus de 4 300 emplois. Les 433 fermes laitières de la région produisent à elles seules 216,1 M$. Au Canada, 40 % du lait est produit et transformé au Québec.

Plus de détails à venir.

