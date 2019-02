L’escouade Coup de main offre ses services aux entreprises

Crédit photo : Gracieuseté

À lire sur le même sujet Encore du chemin à faire, selon l’Association des personnes handicapées de la Rive-Sud Ouest

Besoin d’aide pour préparer une salle, s’occuper du vestiaire ou servir des repas? Des adultes aux limitations fonctionnelles sont prêts à mettre la main à la pâte dans le cadre du projet du Coup de main de l’Association des personnes handicapées de la Rive-Sud Ouest (APHRSO).

Sous la supervision de la responsable du projet Marie-Ève Clermont, l’équipe composée d’une dizaine de bénévoles contribue au meilleur de ses capacités à différentes activités dans la région.

En décembre, le Complexe le partage a retenu les services de l’escouade pour remettre des paniers de Noël. Jusqu’en mai, l’organisation des mercredis communautaires à Châteauguay sollicite l’aide des bénévoles.

«On veut mettre en valeur leur potentiel et promouvoir l’inclusion des personnes ayant des limitations», explique Mme Clermont, agente de promotion et de développement social de l’organisme basé à La Prairie.

Cette dernière a mis en place le projet il y a presque un an. Il a fait écho auprès des personnes qui fréquentent l’association, d’autant plus que plusieurs d’entre eux font déjà de petites besognes dans les locaux de l’organisme, comme le ménage, par exemple.

Un sentiment de valorisation

Pour les participants, les compliments et la reconnaissance des gens qui sollicitent leur aide valent de l’or.

«Ils sont gentils avec nous et nous donnent de bons commentaires, raconte Mélanie Ayotte-Martin, qui aimerait s’impliquer auprès des animaux. Ça me valorise beaucoup et ça me permet de me dégêner.»

En s’impliquant dans la communauté, sa collègue Karine Phaneuf se dit fière d’appliquer les paroles que ses parents lui répètent.

«Ils me disent toujours ‘’pas capable est mort’’, écoute son petit frère ‘’j’essaie!’’ C’est ce que je fais parce que je prouve que même si j’ai un handicap, je relève les défis, affirme-t-elle. On peut accomplir des choses malgré nos déficiences.»

Mme Clermont et son équipe encouragent les entreprises à soumettre leurs propositions. Ils analyseront sa faisabilité en tenant compte du nombre de personnes requises, du type de tâches, entre autres.

«Je répartis les fonctions selon la capacité de chacun, afin qu’ils s’amusent et qu’ils puissent apprendre», explique la responsable.

Pour retenir les services de l’escouade Coup de main

-Contacter Marie-Ève Clermont de l’Association des personnes handicapées de la Rive-Sud Ouest au 450 659-6519 ou par courriel à promo@aphrso.org.

-Exemples d’activités: préparation de salle ou de lieux, service d’entretien, accueil, soutien au vestiaire à l’occasion d’événements publics, servir des breuvages ou des collations pendant des événements sportifs, participation à une collecte de fonds.