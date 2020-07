L’événement LADN Montérégie devient virtuel

À la suite du report de l’événement LADN Montérégie prévu le 25 mars, la Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie et ses partenaires annoncent la tenue officielle de l’événement LADN Montérégie 2020 sous une nouvelle forme virtuelle, l’automne prochain.

Une série de webinaires interactifs sera présentée au mois de septembre, suivi d’un gala virtuel incluant une soirée réseautage le 7 octobre. La tenue de ces activités est rendue possible grâce à la contribution financière du gouvernement du Québec.

Les participants retrouveront sur la scène virtuelle les conférences et témoignages qui étaient prévus au programme. De plus, les participants auront l’occasion d’avoir accès à une plateforme de jumelage leur permettant de planifier des rendez-vous avec les clients et les collaborateurs qu’ils recherchent. Cette même plateforme facilitera la mise en relation entre les participants et des «coachs» experts pour des séances d’accompagnement virtuelles.

Le gala virtuel permettra de son côté de dévoiler les sept lauréats du concours 2020, représentant le Leadership, l’Audace, la Détermination et l’esprit Novateur des entrepreneurs montérégiens.

(Source: LADN Montérégie)