L’homme d’affaires Luc Poirier se porte acquéreur de l’ancienne briqueterie

Crédit photo : Le Reflet - Archives

C’est sur les ondes d’une émission radiophonique diffusée au 98,5 FM, le 18 janvier que l’homme d’affaires Luc Poirier a annoncé qu’il allait acheter le terrain de la briqueterie Meridian Brick au coût de 25 M$.

Au micro de l’émission d’Isabelle Maréchal, l’entrepreneur dont les bureaux sont situés à Brossard, a déclaré: «Je veux acheter le terrain pour faire un développement résidentiel. Un beau développement. J’ai le golf juste à côté. On va commencer d’ici un an.»

«C’est signé?», a répliqué l’animatrice.

«Le 1er avril on “notarie”. Le problème, c’est que BMO (banque) me finançait à 15 M$. Je n’avais pas de problème. La différence de l’argent je l’ai. Juste avant Noël, la BMO m’appelle pour me dire que finalement ils sont prêts à me prêter, mais il faut que je paie la décontamination qui est à peu près 25 M$ à 30 M$», a poursuivi l’homme d’affaires à la toute fin de l’émission.

