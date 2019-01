Achat du terrain de la briqueterie : ce n’est pas demain qu’on verra les pelles mécaniques sur le site

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Même si un entrepreneur désire officiellement acheter le 1er avril le terrain de l’ancienne briqueterie Meridian Brick à La Prairie dans l’intention d’y faire du développement domiciliaire, ce n’est pas demain la vieille que les résidents du quartier verront les pelles mécaniques s’activer dans ce secteur.

Le maire Donat Serres a convoqué Le Reflet à l’hôtel de ville, le 21 janvier, afin de rappeler que la Municipalité poursuivait sa réflexion quant à l’usage qu’elle souhaite voir de cette immense zone de 12,3 millions de pieds carrés. Et tant que cette réflexion ne sera pas terminée, rien ne pourra concrètement se passer dans la carrière.

Protection

En compagnie de Benoit Fortier, directeur du Service de l’urbanisme, le maire a souligné que le conseil municipal avait pris ses dispositions pour geler toute activité à cet endroit.

«Le 21 août 2017, on a adopté un règlement de contrôle intérimaire (RCI). Ce moratoire protège des activités. C’est une façon de sécuriser les lieux en attendant de définir la vocation de l’endroit», a rappelé Donat Serres.

De plus, la Ville avait en avril 2017 modifié la vocation du site le faisant passer d’usage industriel à celui de multifonctionnel, et ce, avant même l’annonce de la fermeture en août suivant de cette entreprise américaine.

«Tant que le RCI est en vigueur, on planifie et on se donne le temps de réfléchir», intervient M. Fortier.

Enfin, la Ville a aussi insisté pour dire qu’elle avait demandé et obtenu de la MRC de Roussillon, en septembre 2017, un règlement interdisant les nouvelles utilisations du sol, de nouvelles constructions, travaux de remblai ou de déblais et de morcellement du terrain de la carrière.

Ce moratoire en vigueur pour une période minimale de deux ans, et qui peut être prolongé, entrera en vigueur lorsque la MRC adoptera son schéma d’aménagement et de développement durable. Celui-ci qui aurait dû l’être au printemps 2018, a été retardé pour des raisons d’ordre technique qui ne sont pas en lien avec La Prairie.

Participation citoyenne

Questionné à plusieurs reprises sur les intentions de La Prairie concernant la vocation de l’ancienne zone industrielle de Meridian Brick, le maire Donat Serres a mentionné que rien n’avait été décidé. Il a déclaré que les citoyens seront consultés à cet égard au moment opportun.

«On l’a dit en conseil municipal: il y aura une participation citoyenne et une consultation. C’est une zone majeure. Ça prit 145 ans pour faire un trou comme ça. Qu’est-ce qu’on va en faire ? Je ne peux pas le dire. On n’est pas encore rendu là», a-t-il affirmé.

Il a souligné que La Prairie entreprend des études pour déterminer quelle serait la meilleure option en termes de choix de développement. Enfin, le maire a indiqué qu’il n’y avait pas d’urgence dans ce dossier se refusant à dévoiler une éventuelle date de consultation.

Pas de contact avec Luc Poirier

Le maire Donat Serres a aussi rappelé qu’il n’avait eu de rencontre avec l’entrepreneur Luc Poirier, futur acheteur de la carrière, dans ce dossier.

«Jusqu’au 1er avril, le propriétaire de la carrière est encore Meridian Brick. Nous on ne s’est pas assis pour travailler avec Luc Poirier. Il n’est pas encore propriétaire. On ne l’a pas rencontré», a souligné M. Serres.

«M. Poirier peut avoir la volonté qu’il veut, mais tant que je n’ai pas rencontré mes citoyens en séances d’information et de participation, on ne sait pas ce qui adviendra de la carrière. La Ville est la gardienne des citoyens sur ce qui va se faire à cet endroit», souligne-t-il.

Le maire a terminé l’entretien en prévenant les citoyens que lors de la rencontre concernant le concept d’aménagement paysager de l’Écoquartier TOD La Prairie-sur-le-Parc, prévue le 30 janvier au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, il ne répondra pas aux questions concernant la briqueterie.

«Je vais parler des parcs et si les gens viennent me parler d’autre chose, je leur dirai qu’ils pourront le faire en séance du conseil», a prévenu le maire.