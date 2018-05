Le maire de Candiac discute mobilité à Strasbourg

Crédit photo : Gracieuseté - Candiac

Le maire de Candiac, Normand Dyotte, a représenté l’Union des municipalités du Québec au Parlement européen à Strasbourg, du 23 au 26 mai.

M. Dyotte participait au Dialogue sur les villes durables du bureau exécutif de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). Il s’est exprimé sur la mobilité et les défis du transport collectif et actif. Sur la photo, le maire est accompagné de Maimunah Mohd Sharif, directrice exécutive d’ONU-Habitat avec qui il a pu s’entretenir.

Mélanie Roldan

La conseillère municipale du district La Promenade de Candiac, Mélanie Roldan, a aussi été nommée membre de la Commission des jeunes élus et élues (CJÉ) de l’Union des municipalités du Québec, le 16 mai.

«C’est une fierté pour notre conseil qu’une membre de notre équipe participe à cette commission. L’implication des jeunes élus et élues est non seulement essentielle pour nos municipalités, mais aussi des plus bénéfiques afin de rejoindre et représenter les intérêts de tous nos citoyens», a affirmé le maire Normand Dyotte par voie de communiqué. La CJÉ regroupe des élus municipaux âgés de moins de 35 ans qui font des recommandations, notamment sur l’implication des jeunes aux élections municipales.