Une maison lourdement endommagée à la suite d’un incendie

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine ont combattu un incendie dans une demeure située rue Berger à Saint-Constant vers 23h30, le 30 juin.

Au moment d’écrire ces lignes, on ignorait les causes du sinistre. On sait toutefois qu’en raison de la canicule, plusieurs pompiers des services d’incendie environnants sont venus en assistance afin de relayer leurs collègues dont le travail était difficile à cause de la chaleur.

Détails à venir.