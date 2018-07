Une quarantaine de pompiers pour éteindre une maison en feu

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

En raison de la canicule, une quarantaine de pompiers ont été appelés sur les lieux d’un incendie hier soir, le 30 juin, à Saint-Constant, alors que les flammes ravageaient une résidence.

Les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine, du Service de sécurité-incendie Candiac-Delson, ceux de la Ville de La Prairie et également des municipalités de Mercier, Saint-Rémi et Saint-Édouard étaient présents.

«Avec la chaleur à l’extérieur, les pompiers revêtus de leur habit de combat et de leur appareil respiratoire sur le dos avaient déjà très chaud. Ils ne pouvaient pas demeurer longtemps à l’intérieur du bâtiment en flammes. Deux pompiers ont d’ailleurs subi un coup de chaleur et ont dû être traités sur place», a expliqué Claude Brosseau, chef de division, opération à la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine.

«C’était des conditions extrêmement difficiles.» – Claude Brosseau, chef de division, opération à la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine

L’Unité communautaire de mesures d’urgence Montérégie (UCMU) était sur place pour s’assurer que les pompiers se portaient bien et étaient suffisamment hydratés entre chaque changement d’intervention.

Entretoit

L’appel est entré à 23h08 et les pompiers ont quitté les lieux vers 3h40. Le feu aurait pris naissance dans l’entretoit, sans doute en raison d’un problème électrique. La foudre ne serait pas en cause. Une enquête est en cours. Les occupants de la demeure ont été évacués à temps. Quant à la résidence, celle-ci est une perte totale, selon M. Brosseau.