Mélissa Ouimet sur la scène de la Place des Arts

Crédit photo : Gracieuseté

L’auteure-compositrice-interprète Mélissa Ouimet fait vibrer ses cordes vocales au rythme du rock depuis plus de 10 ans. Mélomane de cœur, elle s’approprie les scènes les unes après les autres. Prochaine sur sa liste: la Place des Arts, le 16 mars à 20h.

Lors de ce spectacle, la chanteuse proposera les chansons de son tout dernier album ainsi que quelques relectures toutes aussi enflammées.

Si elle alterne entre les répertoires francophones et anglophones avec une facilité déconcertante, l’artiste franco-ontarienne n’en oublie pas ses racines linguistiques. «Le français me tient à cœur parce qu’il a été mon premier moyen de communication. Je crois qu’il est important de rester proche de ses racines et de qui on est.» (G.M.)

Billets disponibles à placedesarts.com/fr/evenement/mélissa-ouimet#second.