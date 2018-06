Mobilisation pour la Maison des jeunes de Saint-Constant

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Plusieurs organismes et citoyens se mobilisent pour la Maison des jeunes de Saint-Constant qui perd le financement de la Ville et son local. La Municipalité, quant à elle, dit être déçue des réactions négatives face au nouveau service de loisirs qu’elle offrira pour bonifier l’offre aux adolescents et préadolescents.

Une vingtaine de jeunes se sont présentés à la conférence de presse de la Maison des jeunes, le 22 juin, afin de démontrer leur appui. De nombreux organismes tels que le Réseau québécois de l’action communautaire autonome, le Regroupement des maisons de jeunes du Québec, la Maison de la famille Kateri, le Centre des femmes l’Éclaircie et la Corporation de développement communautaire (CDC) Roussillon ont exprimé leur soutien.

«Enlever la Maison des jeunes, c’est comme couper une fleur à l’intérieur de moi et espérer qu’elle reprendra racine ailleurs.» -Steven Grant-Brown, 17 ans

«Je suis vraiment émue. Je sens vraiment que la communauté s’est mobilisée. Je ne m’attendais pas à l’appui d’autant d’organismes communautaires. Les dernières semaines ont été éprouvantes, alors ça me donne des ailes pour continuer à me battre» confie Katy Normand, directrice de la Maison des jeunes.

La Maison des jeunes, des citoyens et ces organismes s’interrogent sur la décision de la Ville de Saint-Constant.

«Je me questionne énormément sur le fait qu’il y avait déjà une ressource pour les adolescents qui va plus loin que le simple service de loisirs, qui est ici depuis près de 23 ans. Avons-nous pris le temps de demander aux jeunes ce qu’ils voulaient?» demande Nicolas Legault, directeur au regroupement des Maisons des jeunes au Québec.

La Ville de Saint-Constant réagit

«Nous sommes déçus du message véhiculé. Depuis novembre, nous essayons de nous asseoir avec le conseil d’administration de la Maison des jeunes, sans résultat», dit Johanne Di Cesare, conseillère municipale.

Hugo Péloquin, chef de la division des sports à Saint-Constant, souligne qu’«il y a eu trois demandes officielles de rencontre.» La directrice des loisirs, Nathalie Leclaire, ajoute que la Municipalité n’a jamais voulu en arriver à ce résultat.

Des besoins à combler

La Ville considère que l’offre de la Maison des jeunes n’est plus suffisamment complète. Elle n’a reçu aucune réponse lorsqu’elle a soulevé ses préoccupations.

«On a avisé les gens de la Maison des jeunes que nous n’allions pas vers une programmation de loisirs seulement, mais plutôt d’interventions, de santé et de services sociaux pour adresser les problématiques et avoir des gens sur le terrain», explique M. Péloquin.

«Nous devons nous adapter à la population grandissante. Il y a beaucoup de jeunes familles et de préadolescents et c’est l’objectif que nous visons en ajoutant des services pour les 8-11 ans», affirme Mme Leclaire.

Le directeur général de la caisse des berges de Roussillon Yves Bisson a proposé l’intervention d’un médiateur afin de favoriser le dialogue et rapprocher la Ville de Saint-Constant et la Maison des jeunes. Les élus l’ont dirigé vers le maire Jean-Claude Boyer afin qu’il évalue cette possibilité. La Municipalité se dit toujours ouverte à la discussion, ce que la Maison des jeunes dit vouloir et espérer aussi.

Par ailleurs, la Maison des jeunes organise des activités de financement cet été et se cherche toujours un nouvel emplacement pour la fin du mois d’août.