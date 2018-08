Un moment magique pour l’équipe de baseball mixte de la Rive-Sud

Crédit photo : Tirée de Facebook

L’équipe de baseball mixte de la Rive-Sud a pris du temps avant de trouver son erre d’aller, mais une fois la nervosité tombée, elle n’a jamais regardé en arrière, filant vers une victoire en finale aux Jeux du Québec à Thetford Mines.

La formation a entamé son tournoi lentement avec une défaite de 5-4 contre la Capitale-Nationale. Même si elle a remporté ses deux matchs suivants en produisant un total de 26 points, l’entraîneur Simon Quintal avait constaté que les joueurs étaient encore stressés.

«Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour nous préparer après les sélections en juillet et nous avons dû annuler des pratiques en raison de la pluie. Notre groupe n’était pas assez homogène, explique le résident de Saint-Constant. On ne jouait pas à la hauteur de notre talent.»

L’entraîneur et ses collègues ont fait comprendre aux jeunes que leur parcours allait prendre fin rapidement s’ils ne laissaient pas tomber la nervosité.

«On leur a fait réaliser que la suite des choses allait être difficile s’ils continuaient de jouer ainsi. Ils ont compris et augmenté leur niveau de jeu», raconte M. Quintal.

Par la suite, l’équipe a vaincu ses adversaires en produisant 45 points en trois parties et en n’accordant que 10 points.

«En finale, nous avons affronté la région de Lanaudière, favorite du tournoi. Personne ne s’attendait à ce que l’on emporte. Les frappeurs ont été solides en marquant 8 points en 4e manche», mentionne l’entraîneur.

Ce dernier souligne la contribution de chacun des joueurs.

«Tout le monde a collaboré et a accepté son rôle. Il n’y a pas de superstar, nous avons formé une équipe unie, dit-il. Comme entraîneur, on ne peut pas demander mieux.»

Gabriel Babin est un des joueurs qui a participé au succès de la formation de la Rive-Sud. L’adolescent de Saint-Constant va se souvenir longtemps du moment où il a pu célébrer avec ses coéquipiers.

«On était surpris, on a sauté sur le terrain et on courait partout!, raconte-t-il. Remporter la finale est un des meilleurs sentiments que j’ai vécu dans ma vie.»

«Ç’a vraiment été un beau moment. On est fier de ce que nous avons accompli», ajoute Steven Bonilla-Montoya, de Delson.

Il s’agit de sa deuxième médaille d’or en autant de participations aux Jeux du Québec.