Nissan et le Grand Prix de Trois-Rivières mettent le cap sur l’électrique

Article par Olivier Beaulieu

La Micra Cup, vous connaissez? C’est une série de compétition abordable où l’on voit des Nissan Micra s’affronter dans des courses épiques. Et plus surprenant encore, ces petites sous-compactes en piste n’ont pratiquement pas subi de modifications mécaniques! Et puisque les frais de compétition sont accessibles et que tous les concurrents conduisent le même bolide, c’est le talent qui prévaut. Pas l’argent! Eh bien, après trois ans de collaboration entre Nissan et la coupe Micra, on annonce non seulement que le partenariat est reconduit pour autres trois années, mais que l’on inaugurera également un rallye 100% électrique cet été.

La coupe Micra fait plusieurs arrêts au cours de sa saison de compétition. L’étape du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) qui se disputera du 10 au 12 août prochain a cependant quelque chose de bien spécial cette année. En plus d’accueillir un peu plus de participants que l’an dernier et de durer plus longtemps, elle mettra à l’épreuve un nouveau concept de rallye électrique. Effectivement, la Fédération internationale de l’automobile (FIA) a mandaté cette année l’organisation du GP3R pour mettre sur pied une course « zéro émission » où un gagnant serait couronné en fonction de l’efficacité énergétique de sa conduite tout au long du parcours. Ce projet pilote se tiendra le jeudi précédent les courses officielles du GP3R et il opposera 50 voitures entre Beauharnois et Trois-Rivières. Et s’il est concluant, on parle déjà de l’exporter vers 9 autres pays.

Par ailleurs, l’organisation du GP3R prévoit intégrer sa LEAF, une voiture électrique, en tant que voiture de tête et de sécurité. « Avec un moteur électrique qui développe maintenant 147 chevaux et un couple impressionnant de 236 lb-pi, les spectateurs seront surpris de ses performances sur la piste », affirme M. Paiva, président de Nissan Canada.

Si vous désirez assister aux courses et que vous possédez un véhicule Nissan, sachez que le manufacturier permet à tous les propriétaires d’une voiture Nissan d’accéder gratuitement à l’espace VIP situé dans l’enclos de la coupe Nissan Micra. Pour entrer, vous n’avez qu’à montrer vos clefs de voiture!