Olivier Latendresse rejoint son frère Guillaume chez les Riverains

L’ex-joueur des Riverains du Collège Charles-Lemoyne Olivier Latendresse est revenu à ses premiers amours: il s’est joint à son ancienne équipe de la Ligue de hockey midget AAA (LHMAAAQ) à titre de directeur de la structure intégrée du hockey élite de l’établissement de Sainte-Catherine.

En poste depuis le 26 avril, il a ainsi succédé à son frère Guillaume Latendresse qui a occupé ce rôle pendant les deux dernières années. Ce dernier conserve néanmoins son titre de directeur général des Riverains.

Âgé de 35 ans, Olivier Latendresse cumule près de 20 ans d’expérience en tant que joueur, soit quatre saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec les Foreurs de Val-d’Or, quatre en Amérique du Nord dans la Ligue américaine, notamment, puis 10 en Europe.

Celui qui revenait au Québec durant la saison morte pour offrir des cliniques de hockey à Sainte-Catherine était de l’édition gagnante de la Coupe Jimmy-Ferrari dans la LHMAAAQ en 2001-2002.

«Comme ancien élève du Collège et ancien joueur des Riverains, nous sommes très fiers qu’il fasse partie de notre équipe», a affirmé celle-ci par voie de communiqué.

Prolongation de contrat de l’entraîneur

Olivier Latendresse sera appuyé par l’entraîneur-chef Steve Larouche, dont le contrat a été prolongé de deux ans, a aussi annoncé l’équipe.

«Steve a démontré beaucoup de passion et de patience avec nos jeunes. Nous voyons une belle progression dans notre équipe et dans notre structure. Il est impliqué avec notre équipe midget AAA, mais aussi au sein de notre structure intégrée, ce qui fait un grand plus, pour le programme hockey du Collège», a affirmé Guillaume Latendresse.

Selon la formation, la sélection de six joueurs réguliers de l’équipe au dernier repêchage de la LHJMQ en est une preuve. L’entraîneur-chef est «dévoué à sa mission de développer les aptitudes des joueurs et croit fermement que les joueurs ont réussi à se dépasser», et ce, malgré la pandémie et le report de la saison, conclut l’organisation.