Pas de répit pour les fraudeurs

Bandits, fraudeurs et malfaisants ne prennent pas de pauses. Même en matière d’énergétique.

Malgré le confinement, les stratagèmes visant à s’en prendre à la vie privée des gens ne semblent pas faire de pauses. Les fraudeurs trouvent toujours des moyens ingénieux pour voler les gens qui baissent la garde.

Ainsi, Transition énergétique Québec tient à informer la population de l’existence d’une nouvelle vague de pratiques frauduleuses. Celles-ci sont liées au domaine de l’efficacité énergétique. En effet, il est rapporté que dans plusieurs régions du Québec des citoyens reçoivent des appels téléphoniques. Ils se font offrir des visites en efficacité énergétique et de s’inscrire à des programmes gouvernementaux.

Les démarches doivent avoir été entamées

Transition énergétique Québec rappelle qu’elle n’effectue aucune sollicitation par téléphone. Ni aucune campagne de porte-à-porte liée à ses programmes en efficacité énergétique. Elle invite les citoyens à être vigilants si des personnes communiquent avec eux pour offrir des services ou des produits. Ou encore pour les inciter à s’inscrire à un programme gouvernemental. L’objectif de ces personnes mal intentionnées peut être de vendre des produits sous pression ou d’amener à dévoiler des renseignements personnels.

Rappelons que seules les personnes qui ont fait des démarches pour s’inscrire au programme Éconologis et Rénoclimat seront contactées. Ainsi, il faut rester prudent si on n’est pas déjà inscrit. Il ne faut pas attendre une visite d’un organisme mandaté par Transition énergétique Québec.

D’ailleurs, les services devraient reprendre seulement le 11 mai.

Collaboration de la population

Si quelqu’un croit être victime de sollicitation frauduleuse, voici ce qu’elle peut faire :

Déposer une plainte auprès de l’Office de la protection du consommateur.

Communiquer avec le service de police de sa municipalité.

Si on a transmis par mégarde des données personnelles ou financières, on communique sans tarder avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501 ou on visite son site Web.