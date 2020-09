Pas de train des Fêtes cette année

Les citoyens ne pourront apprécier la tradition du train des Fêtes aux abords des gares cette année, en raison de la pandémie. Le Canadien Pacifique (CP) en a fait l’annonce le 24 septembre, laissant savoir que l’événement sera remplacé par des dons aux banques alimentaires pour les communautés de son réseau et un concert virtuel.

Avec ce programme modifié, le CP souhaite sensibiliser les gens aux problèmes d’insécurité alimentaire.

«La COVID-19 a créé de nombreuses difficultés pour les communautés le long de notre réseau, de sorte que les banques alimentaires et les services alimentaires locaux sont plus nécessaires que jamais», souligne le président et chef de la direction du CP, Keith Creel.

Il assure que l’esprit de Noël restera bien vivant avec le concert virtuel.

La tradition du train des Fêtes a débuté en 1999. Depuis, les wagons illuminés sillonnent le Canada et le nord des États-Unis pour amasser des fonds et des denrées alimentaires pour les banques alimentaires locales. Ils s’arrêtent habituellement à Kahnawake, Delson et Saint-Constant dans la région.

En 21 ans, l’événement du train des Fêtes a permis d’amasser 17,8 millions de dollars et 4,8 millions de livres de denrées pour les banques alimentaires établies dans les communautés aux abords du réseau, notamment au Complexe le partage de Saint-Constant et La Prairie et au Club des copains de Delson.

Le CP compte reprendre la tournée annuelle du train des Fêtes en 2021. Les détails concernant le concert virtuel seront communiqués au moment opportun, indique la compagnie.