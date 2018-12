Pas de voiture électrique pour Toyota parce que c’est invendable

Article par Germain Goyer

Si Toyota n’offre pas de véhicules entièrement électriques, c’est tout simplement parce les consommateurs n’en veulent pas.

C’est ce qu’a confié Jack Hollis, directeur général de la division nord-américaine de Toyota, à Inside EVs en marge du Salon de l’automobile de Los Angeles.

Celui-ci raconte que si les concessionnaires constataient une demande significative pour des véhicules électriques, il ne ferait aucun doute que Toyota en offrirait. Il précise qu’une rencontre avec les concessionnaires s’est tenue peu de temps avant cette entrevue. M. Hollis rappelle qu’un RAV4 entièrement électrique existait dès la fin des années 90, mais que la demande n’était pas substantielle.

Cela dit, ce haut gestionnaire mentionne que l’électricité n’est pas écartée des plans du constructeur japonais. La stratégie liée à l’avenir des transports consiste en un compromis entre l’électricité, l’hybride, l’hybride rechargeable et l’hydrogène.

Parlant d’hydrogène, Toyota est l’un des rares constructeurs de l’industrie à proposer un modèle à en être alimenté, la Mirai. Vendue aux États-Unis depuis quelques années déjà, la Toyota Mirai s’est écoulée à plus de 3 000 exemplaires en Californie. Le gouvernement du Québec a d’ailleurs annoncé l’acquisition de 50 unités de ce modèle en janvier dernier.

Et de ce côté-ci de la frontière?

Interrogé sur la situation, Michael Bouliane, gestionnaire des communications externes de Toyota Canada, a affirmé que la demande du marché canadien était différente de celle du marché américain. À cet effet, Toyota s’efforce de cibler les déclinaisons qui répondent le mieux aux besoins et à la demande des consommateurs d’ici.

Soulignons que pour le moment, le catalogue canadien propose des véhicules hybrides comme la Prius et Prius c en plus des Camry, RAV4 et Highlander hybrides. La Prius Prime est la seule hybride rechargeable proposée par le constructeur japonais.