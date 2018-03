La police coupe une filière d’approvisionnement en tabac illégal

Crédit photo : Twitter Sûreté du Québec

La police a ébranlé une organisation qui approvisionnait en tabac la fabrication de cigarettes à Kahnawake.

Le groupe lié au crime organisé italien et autochtone achetait du tabac en Caroline du Nord aux États-Unis et l’importait illégalement en vue de la vente dans la réserve, a fait part la Sûreté du Québec jeudi.

Baptisée Olios, une enquête sur la filière a été menée conjointement par la SQ, la police provinciale de l’Ontario, des corps policiers américains, des corps policiers municipaux québécois et l’Agence des services frontaliers du Canada. Elle a connu un point tournant, mercredi, avec une vaste opération au cours de laquelle environ 150 policiers ont effectué «une quinzaine de perquisitions dans des résidences et des véhicules, situés principalement dans la grande région de Montréal et dans les environs de Toronto», a informé la SQ jeudi. Les forces de l’ordre ont saisi 9 véhicules estimés à 215 000 $.

Une douzaine de personnes âgées de 20 à 78 ans ont aussi été «rencontrées», a mentionné la police.

48 cargaisons

L’organisation a importé au Canada « au moins 48 cargaisons, pour un total estimé de 744 000 kilogrammes de tabac», entre juin 2016 et mars 2018, selon la SQ. «Cette quantité représente une fraude de plus de 200 M$ pour les deux paliers de gouvernement», informe-t-elle.

L’enquête se poursuit.